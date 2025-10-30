Abone ol: Google News

Hatay'da lastiği patlayan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 1 can kaybı

Lastiğinin patlamasıyla tarlaya uçan otomobilde bulunan 1 kişi ölürken, 2 kişi ise yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yayınlama Tarihi: 30.10.2025 20:17
Hatay'da lastiği patlayan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 1 can kaybı
  • Hatay'da lastiği patlayan otomobil tarlaya uçtu, kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
  • Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
  • Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Hatay'da feci kaza...

Hatay'ın Antakya-Reyhanlı yolu Konuk Mahallesi mevkiinde yaşanan kazada, M.Ö. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tarlaya uçtu.

3 ŞAHIS ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

 Kazada araç içerisinde sıkışan 3 şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrollerinde M.U. isimli kadın şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Araç sürücüsü ve araçta bulunan H.Ö. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazada ölen kadının cansız bedeniyse cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre kazanın otomobilin tekerinin patlamasıyla gerçekleştiği öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

