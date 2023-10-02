Hatay'da masaj salonuna baskın: 27 yabancı kadın yakalandı

İHA
Güvenlik güçleri, yasa dışı oluşumların her birinin üzerine gidiyor.
Operasyonun adresi bu kez Hatay’ın İskenderun ilçesiydi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yenişehir Mahallesi'nde faaliyet gösteren 4 masaj salonuna baskın yaptı.
Yabancı uyruklu 27 kadın yakalandı
Yapılan baskınlarda çalışma izni olmayan 22 Tayland, 4 Uganda ve 1 Özbekistan uyruklu 27 kadın tespit edildi.
Gözaltına alınan 27 kadın ifadeleri alındıktan sonra sınır dışı edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)