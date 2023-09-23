Hatay'da matkaba sıkışan parmağını itfaiye çıkarttı Hatay'da bir vatandaş elinin bir parmağını matkaba sıkıştırdı ve kendi imkanları ile kurtaramayınca soluğu hastanede aldı. Hastane de de sorun çözülemeyince vatandaşın imdadına itfaiye ekibi yetişti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Sık sık parmağı bir yere sıkıştırma ve kurtaramama vakalarını duymaya başladık. Sadece meraklı çocuklar değil büyüklerin de başına gelen bu aksiliklerde profesyonel müdahale çok önemli. Hatay’ın Dörtyol ilçesinde parmağını matkaba sıkıştıran ve soluğu hastanede alan vatandaşın yardımına da itfaiye ekipleri yetişti. Önce hastaneye gitti Dörtyol ilçesinde parmağını matkabı sıkıştıran şahıs, soluğu Dörtyol Devlet Hastanesi’nde aldı. Sağlık çalışanları da konuyu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye devreye girdi Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri öz verili çalışmayla, matkap kesilmek suretiyle parçalanarak şahsın parmağını zarar vermeden kurtardı. Sonunda rahat nefes aldı. Saatler sonra kurtulan vatandaş da rahat nefes aldı. Şahsın parmağına bir şey olmadan operasyon tamamlanmış oldu. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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