Hatay'da minibüs defalarca takla attı: 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşen olay genç sürücüyü hayattan kopardı.

Orhanlı Mahallesi mevkisinde yaşanan kazada trafikte seyir haldeki minibüs, aynı istikametteki başka bir minibüsle çarpışarak kontrolden çıktı.

BİRDEN FAZLA KEZ TAKLA ATTI

Kontrolden çıkan araç defalarca takla atarak durabildi.

Minibüsün taklalar attığı kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada 18 yaşındaki kamyonet sürücüsü Mehmet Sadık İşlekyay ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan İşlekyay hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İşlekyay, Yayladağı ilçesi Kaladuz Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.