Hatay'da mizah amaçlı video çekmek isterken 10 TL'sini kargaya kaptırdı

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda çalışan Taha Genç ve mesai arkadaşları, bölgede gezinen bir kargayı beslemeye başladı.

Zamanla akaryakıt istasyonunun müdavimi olan karga, Genç ve mesai arkadaşlarına yakınlaşmaya başladı.

VİDEO ÇEKMEK İSTEDİ

Geçtiğimiz günlerde kargayı önce poğaçayla besleyen Genç, ardından mizah amaçlı video çekmek için karganın önüne 10 TL bıraktı.

10 LİRAYI KAPIP GİTTİ

Parayı gagasıyla alan ve bir süre gezinen karga, gagasının arasındaki 10 TL'yle gözden kayboldu.

GÜNDEM OLDU

Mizah amaçlı video çekmek için 10 TL'sinden olan Genç'in çektiği video sosyal medyada ilgi odağı oldu.

"BU KADAR AKILLISINI İLK DEFA GÖRDÜK"

Karganın parayı gagasıyla alarak istasyon içinde dolaştığını belirten Genç, "Sabah geldim, karga poğaçaların başında bekliyordu. Biraz poğaça verdik, gitmedi. Araçların üzerinde geziyordu. Sonra şaka amaçlı 10 lira verdik. Parayı aldı, yaklaşık 15-20 dakika istasyonda dolaştı. Akşama kadar yanımızdaydı ama sonra parayı alıp gitti. Belki müşterilerden para getirir diye ‘eğitim' olsun dedik. Ama bu kadar akıllısını ilk defa gördük" dedi.