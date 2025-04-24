İHA
İskenderun–Antakya yolu Belen ilçe merkezi mevkiinde korkunç bir kaza yaşandı.
Ana yol üzerinde ilerleyen motosiklet, dönüş yapmak isteyen hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
MOTOSİKLET, TİCARİ ARACA OK GİBİ SAPLANDI
Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü, çevredeki hastaneye kaldırıldı.
Motosikletin, hafif ticari araca ok gibi saplandığı kaza anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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