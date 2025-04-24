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Hatay'da motosiklet hafif ticari araca çarptı

Hatay'da motosiklet hafif ticari araca çarptı Motosikletin, hafif ticari araca ok gibi saplandığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan bir kişi ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.