İHA
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sabah işe gitmek için motosikletliyle yola çıkan Yunus Kara, Denizciler Mahallesi üzerinde bir servis midibüsüyle çarpıştı.
Kazanın etkisiyle Kara, yola savruldu.
HAYATINI KAYBETTİ
Genç adam, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerindeki incelemenin ardından Kara'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
KAZA KAMERADA
Motosiklet sürücüsü gencin hayatını kaybettiği kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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