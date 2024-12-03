İHA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sabah işe gitmek için motosikletliyle yola çıkan Yunus Kara, Denizciler Mahallesi üzerinde bir servis midibüsüyle çarpıştı.

Kazanın etkisiyle Kara, yola savruldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Genç adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerindeki incelemenin ardından Kara'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

KAZA KAMERADA

Motosiklet sürücüsü gencin hayatını kaybettiği kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Muhabir