Hatay'da motosikletlinin tehlikeli hareketleri kamerada

Hatay İskenderun-Antakya yolu üzerinde kimliği henüz belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, trafikte seyir halindeyken ön tekeri havaya kaldırarak uzun süre bu şekilde ilerledi.

Sürücünün bu tehlikeli gösterisi, yolda seyreden başka bir araçtakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TRAFİK KURALLARI HİÇE SAYILDI

Görüntülerde, motosikletlinin yoğun trafikte yaptığı hareketle hem kendi hayatını hem de çevredeki diğer sürücüleri riske attığı açıkça görülüyor.

Trafik kurallarını hiçe sayan sürücünün kimliğinin tespit edilip, gerekli işlemlerin yapılması için yetkililerin çalışma başlattığı öğrenildi.