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İHA

Hatay'da, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İskenderun ilçesinde halk sağlığına korumaya yönelik bir dizi denetim gerçekleştirildi.

Çocuk ve gençlerin korunmasının amaçlandığı denetimlerde, okul çevrelerindeki işletmeler denetlendi.

ÖĞRENCİLERE SİGARA SATTILAR

Öğrencilere tek dal sigara (açık sigara) sattığı tespit edilen iş yerlerine yapılan baskında; 5 adet elektronik nargile, 773 paket kaçak sigara, 2 bin 200 adet doldurulmuş makaron, 140 bin adet boş makaron, 338 Kilogram kaçak tütün, 93 adet fişek ele geçirildi.

2 İŞLETMEYE CEZA

Olayla ilgili olarak iş yeri sahipleri M.Ö. ile Z.O. gözaltına alındı.

Şahıslara, 18 yaşından küçük şahıslara sigara satmak ve Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesinden 240 bin 964 lira idari para cezası uygulandı.