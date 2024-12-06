Hatay'da ölen kadının günlüğü kan dondurdu

İHA

Hatay'da yaşanan acı olaya ilişkin gün yüzüne çıkan bilgiler kan dondurdu.

7 yıl önce yaşanan olayda, Medine Kara, A.K. ile henüz 8 aylık evliyken Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kaldığı evinde 8 Eylül 2017 tarihinde ipte asılı olarak bulundu.

Medine Kara'nın ölümü sonrası dönemin savcısı, olay yerinde klasik otopsi raporu yaptı.

İKİ BACAK KAVAL KEMİĞİ SEVİYESİNDE 'MORARMIŞ ALAN'

Klasik otopsi raporunda, Medine Kara'nın "doku bozukluğu" tespit edildiği ve iki bacak kaval kemiği seviyesinde 'morarmış alan' ve sırt boyun alt kısmında kızarıklar olduğu kaydedildi.

Kara'nın 1 ay sonra gelen Adana Adli Tıp Grup Başkanlığındaki otopsi raporunda ise asılmaya bağlı öldüğü belirlendi.

Raporun ardından Dörtyol Cumhuriyet Savcılığı takipsizlik kararı verdi.

GÜNLÜĞÜ YAŞANANLARI ORTAYA ÇIKARDI

Medine Kara'nın ölümünden kısa süre sonra tuttuğu günlük ortaya çıktı.

Günlükte Medine'nin eşi A.K. tarafından gördüğü işkence gözler önüne serildi.

Medine Kara'nın günlüğünde, şu notlar dikkat çekti:

Bacağımdaki o bıçak izlerini ömrümün sonuna kadar unutmam emin ol. Defalarca beni tehdit ettin. Evime ruhsatsız silah getirerek defalarca beni o silahla tehdit ettin. Ben ayrılalım dediğimde aileni öldürür seni öldürürüm diye o silahla defalarca tehditler savurdun. Ağzıma silahı dayayıp öldürmekle tehdit ettin sustum.

Bu notların ardından Medine Kara'nın kocası A.K.'ye 'basit yaralamadan' dava açıldı

"İNTİHAR SÜSÜ VAR DENİYOR"

Ölen Medine Kara'nın ablası Nuray Değirmenci ise, yaşananlar sonrası "İntihar süsü var deniyor ama kesinlikle kardeşim intihar etmedi. Kardeşim intihar edecek bir kişi değildi, kardeşimin ölümüne intihar süsü verildi. Olay günü aralarında küçük kavga olmuş. Kurban kesmiş annesinde ama kardeşime hiç söylememiş bu nedenle kavga çıkmış" ifadesinde bulundu.

"GELİP KARDEŞİNİZİ GÖTÜRÜN YA O BENİ YA DA BEN ONU ÖLDÜRECEĞİM"

Kardeşinin çok acılar çektiğini ileri süren Değirmenci, şöyle konuştu:

Eşi bizi aradı, 'gelip kardeşinizi götürün ya o beni ya da ben onu öldüreceğim' dedi. Bu konuşmadan 4 saat sonra kardeşime ulaşamadık. O gün öldürmüş benim kardeşimi. Kardeşim hayatını kaybetmiş ama eşi neden ambulans aramak yerine ağabeyini aramış. 130 kilometre uzaklıktan ağabeyi gelmiş ama ambulans yokmuş. Benim bildiğim önce 112 aranır ya da komşulardan yardım istenir. Kesinlikle ağebeyinin bu işte bir dahili var. Belki de abisi de içerideydi.

"DAYANACAK GÜCÜM KALMADI YARDIM EDİN BANA"

10 Ocak'ta tekrar mahkemelerinin olduğunu vurgulayan Değirmenci, son olarak şöyle dedi: