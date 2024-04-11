Hatay'da Örümcek Adam kostümü cemaati tedirgin etti: 'Amacım insanları mutlu etmekti' Kostümüyle deprem bölgesine gelen ve burada bayram namazı kılan adam, cemaatin ihbarı üzerine polisler tarafından camiden çıkarıldı. Yaşanan arbedenin ardından açıklama yapan kostümlü kişi, hayallerinden vazgeçmeyeceğini söyledi.

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DHA

Hatay'da Ramazan Bayramı namazında hareketlilik yaşandı.

İzmir'den yola çıkarak İskenderun'a gelen Ayaz Koç isimli vatandaş, namaza 'Örümcek Adam' kostümüyle katıldı.

Cemaat tedirgin oldu

Kostüme 81 kenti gezerek çocukları sevindirmeyi amaçladığını söyleyen Koç, cemaattekileri tedirgin etti.

Bunun üzerine cemaat, yüzü maskeli bir kişinin camide olduğunu belirterek, polise ihbarda bulundu.

Camiden çıkarıldı

Çevredeki sivil ve resmi polisler kısa sürede camiye gelerek, Koç'u dışarı çıkardı.

Polislere projesinden bahseden Koç, şüpheli bir durum olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı.

"Tanıyanlar oldu, destek verenler, fotoğraf çekenler oldu"

Yaşadıklarını anlatan Ayaz Koç, namazı kıldıktan sonra tekbirler sırasında dışarı çıkarıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar beni deprem bölgelerinde tanıdı. Gönüllü olarak deprem bölgelerinde çocukları eğlendirdim. 5 bölgede kaldım. Hatay'da acı kayıplar çok olduğundan çok kaldım. Daha sonra Türkiye'yi gezme hayalim başladı. Türkiye'yi gezen moral veren örümcek adam fikri ortaya çıktı. 33 şehir tamamladım. Tarihi yerleri meşhur yerleri gösteren Örümcek adam oldum. Trabzon'dan Hatay'a geçeyim, dedim. Çünkü insanlar beni burada tanımıştı. İskenderun'da kaldım, bayram namazına Örümcek Adam kostümüyle gittim. Tanıyanlar oldu, destek verenler, fotoğraf çekenler oldu.

"Amacım, insanları mutlu etmekti"

Namazdan sonra tekbirler sırasında birden polisler geldi. Beni yere yatırdılar, ters kelepçe yapıldı, ayağıma basıldı. Tartaklandım, ayağım alçıya alındı, yürüyemiyorum. Böyle bir olay yaşamak istemiyordum. Amacım, insanları mutlu etmekti. Şu an ayağım çok ağrıyor ancak hayallerimden vazgeçmeyeceğim. Deprem bölgesi benim için ön planda. Çocukların ve halkımızın yanında olmaya geldim."

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)