Hatay'da otomobilin çarptığı adam metrelerce savruldu

Hatay'ın Payas ilçesinde korkutan kaza...
Atatürk Caddesi üzerinde gece saatlerinde yaşanan olayda yolun karşısına geçmeye çalışan Kenan A. isimli yayaya, seyir halindeki otomobil çarptı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Çarpmanın etkisiyle yere savrulan şahsa olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı.
Yaralı Kenan A., ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralının sağlık durumunun netleşmesi için hastanede gözlem altında tutulduğu öğrenildi.
O ANLAR KAMERADA
Kaza anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.