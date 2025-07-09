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Hatay'da otomobilin çarptığı adam metrelerce savruldu

Payas ilçesinde bir şahsa yolun karşına geçmek istediği sırada otomobil çarparken o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İHA İHA
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Hatay'ın Payas ilçesinde korkutan kaza...

Atatürk Caddesi üzerinde gece saatlerinde yaşanan olayda yolun karşısına geçmeye çalışan Kenan A. isimli yayaya, seyir halindeki otomobil çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI 

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan şahsa olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı.

Yaralı Kenan A., ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumunun netleşmesi için hastanede gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Kaza anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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