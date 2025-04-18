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DHA

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, Türkiye’nin Suriye’ye açılan önemli geçiş noktalarından biri olan Cilvegözü Gümrük Kapısı yakınlarında çıkan yangın paniğe neden oldu. Saat 18.00 sıralarında, ihracat için bekletilen sıfır kilometre otomobillerin park halinde bulunduğu oto çekerde henüz bilinmeyen bir sebeple alevler yükseldi.

YANGIN DİĞER ARAÇLARA SIÇRADI

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, alanda yan yana dizilmiş diğer araçlara da sıçradı. Durumu fark eden çevredeki tır sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

6 SIFIR ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ

Yangında toplam 6 sıfır otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Yetkililer, teknik rapor ve güvenlik kamerası kayıtları doğrultusunda kesin sebebin ortaya çıkarılacağını belirtti.