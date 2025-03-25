Hatay'ın Antakya ilçesinde garajda başlayan yangında kısa sürede alevler yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGINDA CAN KAYBI YAŞANMADI

Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yanda bulunan eve sıçramadan söndürüldü.

Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında; yeni alınmış 1 traktör, 3 motosiklet, tarım aletleri ve depo kısmında bulunan ev eşyaları yanarak kullanılmaz hale geldi.

"PATLAMA SESİYLE UYANDIK"

Traktör tekerinde yaşanan patlamayla yangını fark ettiklerini ifade eden Galip Güney, şu sözleri kullandı:

Saat 02.30 sıralarında buradan alevler yükseldi. Motosiklet yanınca traktöre sıçradı. Traktörün ön lastiği patlayınca biz sesle uyanarak yangını fark ettik. Mazot tutuşunca arka taraf da yandı. Burada 3 motosiklet, 1 sıfır traktör, çiftçi ekipmanlarımız, gübremiz ve ev eşyamız yandı. Şükürler olsun can kaybımız yok.