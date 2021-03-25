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    Hatay'da polisten kaçan şahsın üzerinde uyuşturcu çıktı

    Kırıkhan ilçesinde polislerin görünce kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelinin üzerinde satışa hazır halde bulunan 12 paket eroin maddesi ele geçirildi.
    • İHA
    • 25.03.2021 - 05:49
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    Hatay'da polisten kaçan şahsın üzerinde uyuşturcu çıktı

    Hatay’ın Kırıkhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi üzerinden meydana gelen olayda,  Ahmet T. devriye gezen polisleri görünce bir anda koşarak kaçmaya başladı.

    Bunun üzerine polis Ahmet T.’yi kovalamaya başladı. Kısa süreli yaşanan kovalamacanın ardından Ahmet T. kıskıvrak yakalandı.

    ÜZERİNDE UYUŞTURUCU YAKALANDI

    Ahmet T.’nin üzerinde yapılan aramada 3 elinde 3 paket ayakkabısının içerisinde 9 adet toplam 12 adet satışa hazır halde eroin maddesi ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.

    Hatay da polisten kaçan şahsın üzerinde uyuşturcu çıktı #1

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