Hatay'da sahipsiz köpekler 50 kümes hayvanını telef etti İskenderun ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı 50 tavuk ve horoz telef oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Başıboş köpek terörü can yakmaya devam ediyor. Bu kez Hatay'da bir çiftçinin kümeslerine dadanan sahipsiz köpekler, 50 kadar horoz ve tavuğu telef etti.

İskenderun ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde sahipsiz köpekler, organik yumurta ile horoz satışı yapan 38 yaşındaki Mahmut Öğütçü'ye ait kümese girdi.

50 tavuk ve horozu telef oldu: "Hayvanlarım geçim kaynağımdı"

Köpeklerin saldırısı sonucu 50 tavuk ve horoz telef oldu.

Öğütçü, geçimini kümes hayvanlarından sağladığını söyledi.

Olay nedeniyle üzüntü yaşadığını belirten Öğütçü,

Allah'ın yarattığı tüm canlıları seven, elinden geldiğince besleyen bir insanım ama mağdur oldum. Sokak köpekleri 50'ye yakın köy tavuğumu, horozumu parçalayıp telef etti. Hayvanlarım geçim kaynağımdı.

diye konuştu.

"Hem insanlara hem hayvanlarımıza zarar veriyorlar"

Öğütçü, yaşadığı mağduriyeti ilgili kurumlara ilettiğini anlattı.

Mahallesinde sahipsiz köpek istemediğini dile getiren Öğütçü,

Sokak hayvanları insanlara, mahalleye zarar veriyor. Geçenlerde yine bir kardeşimize saldırdılar. Hem insanlara hem hayvanlarımıza zarar veriyorlar. Bunlar için önlem alınması gerekiyor.

dedi.