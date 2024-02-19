Hatay'da sanayide bulunan iş yeri cayır cayır yandı Sanayi sitesinde bilinmeyen nedenle çıkan yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonunda güçlükle söndürülürken, alevlere teslim olan iş yerinde maddi hasar oluştu.

İHA

Hatay'da korkutan yangın...

Olay, Antakya ilçesinde Yeni Sanayi Sitesinde yer alan bir iş yerinde yaşandı.

Yangının nedeni bilinmiyor

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler gittikçe yükseldi.

Site içerisinde bulunan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına aldı

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, iş yerinde çıkan yangını uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alarak söndürdü.

Maddi hasar oluştu

Çıkan yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)