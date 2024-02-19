Hatay'da sanayide bulunan iş yeri cayır cayır yandı

İHA
Hatay'da korkutan yangın...
Olay, Antakya ilçesinde Yeni Sanayi Sitesinde yer alan bir iş yerinde yaşandı.
Yangının nedeni bilinmiyor
Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler gittikçe yükseldi.
Site içerisinde bulunan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına aldı
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, iş yerinde çıkan yangını uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alarak söndürdü.
Maddi hasar oluştu
Çıkan yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış