Hatay'da şantiye yatakhanesinde yangın

İHA

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi'ndeki bir şantiye alanında, işçilerin barınma amaçlı kullandığı konteyner yatakhanede henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevre sakinleri durumu hemen itfaiyeye bildirdi.

YATAKHANE KÜLE DÖNDÜ

Olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kırıkhan Belediyesi'ne bağlı temizlik ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı. Korku dolu anların yaşandığı olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak yangın sonucu konteyner yatakhane tamamen kullanılamaz hale geldi.