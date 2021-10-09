Hatay'da, satırla dayak yiyen kadını sadece izlediler

Hatay'da, satırla dayak yiyen kadını sadece izlediler

Bir kadın, peşinden koşan saldırgandan kaçarken, kaldırımda tavla oynayan şahıslardan yardım istedi. Saldırgan kadını satırla darbederken, çevredeki vatandaşlar müdahale etmeden izledi.

Sık sık yaşanan kadına şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi...

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı 75. Yıl Bulvarı üzerinde, kendisini kovalayan adamdan kaçan bir kadın, kaldırımda tavla oynayanları görünce duraksadı.

Tavla oynayan şahıslar, can havli ile kaçan kadını adeta görmezden geldi.

SAKLANACAK YER ARADI

Adamlara peşindeki adamın kendisine zarar vereceğini anlatmaya çalışan kadın, sağa sola koşarak saklanacak yer aradı.

Kadını kovalayan adamın kadına yetişmesi ile kadın, kendisini tavla oynayanların arasına attı.

MÜDAHALE ETMEDİLER

Elinde satır bulunduğu görülen adam, defalarca kadına vurdu. O sırada tavla masası dağılan şahıslar, olan bitene müdahale etmeden uzaktan izledi.

Satır darbelerinin hedefi olan kadın yerde kalırken, saldırgan olay yerinden yürüyerek uzaklaştı.

KAMERAYA YANSIDI

Kadının çaresizce koştuğu, saldırganın kadını yakalaması ve çevredekilerin olaya müdahale etmediği anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Hatay Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, dün saat 16.00 sularında yaşanan olayın ardından kaçan saldırganın yakalanarak gözaltına alındığı, hastanede tedavi altına alınan kadının da hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Hatay'da, satırla dayak yiyen kadını sadece izlediler VİDEO

