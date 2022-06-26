Hatay'da şiddet görüyorum diyen kadın, 177 bin lira dolandırdı

Almanya'da teyzesi tarafından şiddet gördüğünü belirten ve kendini 'Aslı Zekeriya' olarak tanıtan kadın, internet üzerineden tanıştığı İmat Mollaahmet'i 177 bin TL dolandırdı.

Dolandırıcılar, insanlarını kandırıp mağdur ederek paralarını almaya devam ediyor...

Hatay'da bir maden işletmesinde kepçe operatörlüğü yapan İmat Mollaahmet, internetten tanıştığı bir kişi tarafından dolandırıldı.

Kendini 'Aslı Zekeriya' olarak tanıtan kişi, Mollaahmet'e Türkiye'ye gelmek istediğini ve kendisine yardım etmesi gerektiğini belirtti.

Kadın makyajla yüzünü değiştirdi

Makyajla yüzüne şiddet izleri yapan kadın, anne ve babasını kaybettiğini, Almanya'da teyzesi ile beraber yaşadığını ve şiddet gördüğünü de söyledi.

250 bin euronun videosunu gönderdi

250 bin euro parasının olduğunu ve gelmeden önce bunu Türkiye'ye aktarmak istediğini iddia eden kadın, paraların olduğu bir video göstererek İmat Mollaahmet'ten hesap numarası istedi.

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Bankadan aradığını söyleyen kişiye 177 bin TL gönderdi

3 gün sonra Mollaahmet'i bankadan aradığını söyleyen bir kişi, paranın hesaba yattığını fakat vergilerden doğan bir bloke olduğunu ve bunun için bir kısım para ödemesi gerektiğini bildirdi.

Mollaahmet de bankadan aradığını söyleyen kişinin verdiği hesaba parçalar halinde toplam 177 bin TL para yatırdı.

Mağdur, suç duyurusunda bulundu

Parayı yatırdıktan sonra kadınla iletişiminin kesilmesi üzerine dolandırıldığını anlayan Mollaahmet, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

"Çocuklarımın rızkını bile ona verdim"

Kadın ve kendini arayan kişiye ulaşamadığını belirten Mollaahmet, "Teyzesi tarafından işkence gördüğünü söyledi. Yüzü, gözü morarmış şekilde video attı, yemin etti, ben de inandım.

Arabamı sattım, borç aldım, tüm paramı verdim. Parası olduğuna dair video da attı. Benim niyetim kadına yardım etmekti, Türkiye’ye gelince parasını veririm düşüncesindeydim.

Dolandırıldığımı anladım ve avukat aracılığıyla şikayetçi oldum. Hep birilerinin dolandırıldığını duyardım, ben normalde engellerdim ama bir kez düştük işte, hata ettik. Çocuklarımın rızkını bile ona verdim." dedi.

"Müvekkilimin duyguları istismar edildi"



Mollaahmet'in avukatı İlhan Karaköse ise yaptıkları araştırmalar sonucunda müvekkilinin farklı bir dolandırıcılık olayına maruz kaldığını ve duygularının istismar edildiğini söyledi.

DHA'nın haberine göre; Karaköse, vatandaşların bu ve buna benzer olaylar karşısında dikkatli olmalarını, uzman kişilere danışarak işlem yapmaları gerektiğini söyledi.



