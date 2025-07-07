Hatay'da soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye gitmişti: Yapılan iğne sonrası kalbi durduğu iddia edildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan evli ve 6 çocuk annesi Sevcan Cihan, 14 Mayıs'ta soğuk algınlığı şikayetiyle Samandağ Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Olayda iddiaya göre, Cihan'a burada antibiyotik iğne yapıldı.

KALBİ DURDU

Cihan, taburcu edildikten sonra hastane bahçesinde fenalaştı.

Ailesi tarafından hastanenin acil servisine götürülen Sevcan Cihan’ın kalbinin durduğu belirlendi.

Acil servis ekibinin müdahalesiyle Cihan'ın kalbi yeniden çalıştırıldı ancak hastanede kardiyoloji bölümü bulunmadığı için ileri tedavisi yapılamadı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sevcan Cihan, bir süre gözlem altında tutulduktan sonra özel bir hastaneye sevk edildi.

Yoğun bakım servisinde yaklaşık 2 aydır tedavi gören Cihan, dün hayatını kaybetti.

Sevcan Cihan'ın cenazesi, otopsinin ardından bugün ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenazede, Cihan'ın eşi Ekrem Cihan, ailesi ve çocukları uzun süre gözyaşı döktü.

"YETKİLİLERDEN TEK İSTEDİĞİMİZ, SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMELERİ"

Sevcan Cihan'ın yakını Çiğdem Tokmak, yaşananlara tepki göstererek şöyle dedi:

Yengem iğne yapıldıktan sonra hemen dışarı çıkarıldı. Yarım saat bile bekletilmedi. Dışarı çıktıktan hemen sonra fenalaştı ve kalbi durdu. Biz tekrar hastaneye götürdük ama orada da müdahale edemediler çünkü kardiyoloji bölümü yoktu. Biz mağdur olduk. Yetkililerden tek isteğimiz, sorumluluklarını yerine getirmeleri. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın.