Hatay'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu Hatay'da sulama kanalında bulunan kimliği belirsiz ceset, olay yerinde yapılan incelemenin morga kaldırıldı.

İHA

Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Terzihöyük Mahallesi'nde sulama kanalında bir şahıs olduğunu fark eden bölgede görevli askerler durumu bildirmesiyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kimliği belirlenemeyen şahsın cansız bedeni sualtı arama ve kurtarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınarak sudan çıkarıldı.

İnceleme yapıldı

Olay yeri inceleme ekiplerine teslim edilen ceset, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Üzerinden herhangi bir belge çıkmayan şahsın kimliği yapılacak çalışmaların ardından belirlenecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)