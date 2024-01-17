Hatay'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

İHA
Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Terzihöyük Mahallesi'nde sulama kanalında bir şahıs olduğunu fark eden bölgede görevli askerler durumu bildirmesiyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kimliği belirlenemeyen şahsın cansız bedeni sualtı arama ve kurtarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınarak sudan çıkarıldı.
İnceleme yapıldı
Olay yeri inceleme ekiplerine teslim edilen ceset, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Üzerinden herhangi bir belge çıkmayan şahsın kimliği yapılacak çalışmaların ardından belirlenecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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