Hatay'da şüpheli çanta bomba imha robotu ile patlatıldı

İHA
Hatay'da Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde önünde duran sırt çantasını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine giden polis ekipleri, çantanın sahibini bulamayınca olay yerin bomba uzmanı çağrıldı.
Bomba imha robotu ile patlatıldı
Çevre güvenliğinin alınmasının ardından şüpheli çanta, bomba imha robotu Kaplan'la patlattı.
Elbise çıktı
Patlatılan çantanın içerisinden elbise çıktı.
Durumun normale dönmesiyle bölge yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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