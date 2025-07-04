Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı

Hatay'ın Antakya ilçesinde seyreden bir otomobil sürücüsü, Ovakent Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, aynı mahallede seyreden bir minibüsle çarpıştı.
2 YARALI
Çarpışmanın etkisiyle iki araçta da hasar meydana geldi.
Kazada araçlarda bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralı şahıslara sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. Araçların çekici yardımıyla çekilmesiyle yol trafiğe açıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.