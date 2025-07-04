Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı

Hatay'ın Antakya ilçesinde seyreden bir otomobil sürücüsü, Ovakent Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, aynı mahallede seyreden bir minibüsle çarpıştı.

2 YARALI

Çarpışmanın etkisiyle iki araçta da hasar meydana geldi.

Kazada araçlarda bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralı şahıslara sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. Araçların çekici yardımıyla çekilmesiyle yol trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.