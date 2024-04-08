İHA
Doğu Akdeniz’de, geçtiğimiz gün akşam saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu.
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde de yağışlı hava, etkisini gece saatlerine kadar hissettirdi.
Yağışlı havayla birlikte bir elektrik trafosuna yıldırım düştü.
O anlar kamerada
Yıldırımın düşme anı, araç kamerasına yansıdı.
Görüntülerde; elektrik trafosuna yıldırım düştüğü ve patlama yaşandığı görüldü.
Patlamayla birlikte herhangi bir yangın yaşanmazken, bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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