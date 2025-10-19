Hatay'da traktöre çarpan minibüsteki 15 kişi yaralandı

- Hatay'da minibüs, traktör römorkuna çarptı.
- Kazada 15 kişi yaralandı, 1'inin durumu ağır.
- Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Hatay'da Reyhanlı-Antakya yolu Beşaslan Mahallesi mevkiinde yolcu minibüsü, aynı istikamette seyreden traktörün römorkuna çarptı.
Kazada minibüsteki 15 kişi yaralandı.
Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
MİNİBÜSTE SIKIŞTILAR
Araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.
DURUMU AĞIR
Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.