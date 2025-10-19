Abone ol: Google News

Hatay'da traktöre çarpan minibüsteki 15 kişi yaralandı

Hatay'da yolcu minibüsünün traktörün römorkuna çarptığı kazada yaralanan 1'inin durumu ağır 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

  • Hatay'da minibüs, traktör römorkuna çarptı.
  • Kazada 15 kişi yaralandı, 1'inin durumu ağır.
  • Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'da Reyhanlı-Antakya yolu Beşaslan Mahallesi mevkiinde yolcu minibüsü, aynı istikamette seyreden traktörün römorkuna çarptı.

Kazada minibüsteki 15 kişi yaralandı.

Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

MİNİBÜSTE SIKIŞTILAR

Araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.

DURUMU AĞIR

Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

