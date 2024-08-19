Hatay'da üstünde salça yaptıkları beton bomba gibi patladı Altınözü ilçesinde beton zemin üzerine salça yapan kadınların üzerine kazan koydukları beton zemin aşırı ısınarak patladı. Yaşanan patlama sonrası etrafa saçılan salçalar ve kadınların korku dolu yüzleri güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Kış aylarının yaklaşmasıyla kışlık ürün yapım mesaisi de başladı.

Hatay'da da bu furyaya katılan kadınlar, hasat olgunluğuna erişen domatesleri toplayarak salça yapmak için kolları sıvadı.

Altınözü ilçesinde bir bahçede hazırlıkları tamamlayan kadınlar, kazanları kurdu.

BETON ZEMİN BOMBA GİBİ PATLADI

Salçayı kaynamaya bırakan kadınların kazanları, zeminde yaşanan patlamayla devrildi.

Aşırı ısınmadan dolayı patlayan zemin kadınları şoka uğratırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayda yaralanan olmazken kadınların yaşadıklarıysa anbean kameraya yansıdı.

"KİMSEYE ZARAR GELMEDİ"

Eşinin salça yaparken kazanın devrilmesinden korktuğunu ifade eden Hamza Köleoğlu, “Eşim salçalık biber yaparken beton patladı. Allah’a şükür kimsede bir şey yok. Başımıza ilk defa böyle bir şey geldi. Kimseye zarar gelmedi. Ailemiz iyi.

"SÜREKLİ YAPIYORUZ, İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY OLDU"

İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Çimentonun çok ısınmasından dolayı olabilir ama nedenini bilmiyoruz. 14 yıldır burada yaşıyoruz ve sürekli bunları yapıyoruz.

Salça veya ekşi pişirirken ilk defa böyle bir şey yaşandı. Eşim çok korktu. Çocuklarımız buradaydı. Burada çok büyük bir felaket yaşadık ama burunları bile kanamadı.” ifadelerini kullan

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)