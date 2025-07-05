Konya'da yanan tırda cesedi bulunmuştu: Öldürülüp başının kesildiği ortaya çıktı

Konya'nın Karapınar ilçesinde örtbas edilmek istenen cinayet, titizlikle çözüldü.

Dün saat 04.30 sıralarında Karapınar-Konya kara yolunun 7'nci kilometresinde yaşanan olayda, şarampolde devrilen ve yandığı belirlenen tırın kabin bölümünde şoför Özcan Karakaya'nın cesedi bulundu.

GERÇEK OTOPSİDE ORTAYA ÇIKTI

Özcan Karakaya'nın cansız bedeni, otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karakaya'nın yapılan otopsisinde; yangından önce başından tabancayla ateş edilip, öldürüldüğü ve kafasının kesildiği belirlendi.

ŞÜPHELİNİN YERİ TESPİT EDİLDİ

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olay ile ilgili çalışma başlattı.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Karabağ Mahallesi'nde oturan Özcan Karakaya'nın, tır ile aynı mahallede oturan meslektaşı Şakir T.'yi yanına alıp, Kayseri'ye gittikleri, oradan aldıkları hurda malzeme ile tekrar Konya'ya dönmek üzere olduklarını belirledi.

Ekipler, Şakir T.'yi şüphe üzerine Karabağ Mahallesi'nde gözaltına aldı.

İTİRAFTA BULUNDU

Suçunu itiraf eden Şakir T., ilk ifadesinde, "Özcan Karakaya ile meslektaşız. Kayseri'den aldığımız hurda malzeme yüküyle Konya'ya dönüyorduk.

Kız kardeşim hakkında ileri geri, kötü konuşma yaptı. Ben de namus meselesi olduğu için öldürdüm. Kaza süsü vermek içinde tırı ateşe verip, Cihanbeyli'ye kaçtım." dedi.

Sağlık kontrolünün ardından Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Şakir T., işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edildi.