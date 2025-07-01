Hatay’da yangının ortasında kuş yuvasını kurtardılar

Hatay'ın Antakya ilçesi Karaali Mahallesi’nde ormanlık alanda başlayan yangın kısa sürede yayılarak geniş bir alanı etkisi altına aldı. Hem havadan hem karadan müdahale edilen yangın sırasında polis ekipleri, alevlerin içinde bir kuş yuvası fark etti.

KUŞ YUVASINI GÜVENLİ BÖLGEYE TAŞIDILAR

Ekipler, büyük bir dikkatle yuvayı bulunduğu yerden alarak güvenli bir bölgeye taşıdı. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, polislerin yaşamı koruma hassasiyeti ve doğaya gösterdikleri özen takdir topladı.