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    Hatay'da yasa dışı balık avlayan 3 kişiye 13 bin lira ceza

    Hatay'da yasa dışı balık avcılığı yaptığı belirlenen 3 kişiye toplam 13 bin lira ceza uygulandı.
    • AA
    • 12.05.2020 - 18:39
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    Hatay'da yasa dışı balık avlayan 3 kişiye 13 bin lira ceza

    İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, kafes yöntemiyle balık avlayan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

    13 BİN LİRA CEZA

    Arsuz ilçesi açıklarında bu yöntemle balık avlandığı bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler, tespit ettiği 3 şüpheliye Su Ürünleri Kanununa muhalefet suçundan 13 bin lira ceza uyguladı.

    Yasa dışı balık avlayan 3 kişiye 13 bin lira ceza İZLE

    35 KAFESE EL KONULDU

    Ayrıca, balık adamlar tarafından denizin dibinden çıkarılan 35 kafese el konuldu.

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