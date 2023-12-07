Hatay'da yıkım okul saatinde yapıldı... Öğrenciler toz bulutundan koşarak kaçtı Henüz 9 ay önce büyük bir deprem felaketi yaşayan Hataylı çocuklar okullarında teneffüsteyken tam okulun karşısında kontrollü yıkım yapıldı. Çocukların yaşadığı travmanın üzerinden bu kadar kısa süre geçmişken bu konunun dikkate alınmaması tepki çekti.

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DHA

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından, etkilenen illerde ihya çalışmaları devam ediyor.

Bir yandan hazarlı binalar yıkılırken bir yandan projeleri tamamlanan alanlarda inşaatlar başlıyor.

Yıkım çalışmalarının en yoğun şekilde devam ettiği illerden biri de Hatay...

İskenderun ilçesindeki Dumlupınar Mahallesi'ndeki Atatürk İlkokulu'nun yanındaki 6 katlı apartman da ağır hasar alan yapılardan biriydi.

Binanın yıkımı için bugün gerekli hazırlıklar tamamlandı.

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Vinçle yıkılan bina saniyeler içinde yan yatıp çökerek yerle bir oldu.

Oluşan toz bulutu ve etrafa saçılan parçalar, bu sırada bahçede olan çocukları tedirgin etti.

Tozların bahçeye girmesiyle öğrenciler, koşarak kaçtı. Yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Okul saatinde yıkıma tepki

Okul saatinde, henüz 9 ay önce deprem travması alan çocuklar dikkate alınamdan yapılan bu yıkım tepkiye neden oldu.

O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yayınlanırken tepkiler de dile getirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)