Hatay'da yıkım sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesi operatörü öldü Kontrollü yıkılan 8 katlı ağır hasarlı bina, iş makinesinin üstüne devrildi. Enkaz altında kalan operatör hayatını kaybetti, 3 işçiyi kurtarmak için de çalışma başlatıldı.

DHA

Hatay'da merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi’nde 8 katlı bir bina için yapılan incelemeler sonunda ağır hasarlı raporu verilerek yıkım kararı alındı.

Bina bugün alınan tedbirlerin ardından kontrollü olarak yıkılmaya başlandı.

Bina iş makinesinin üstüne devrildi

Ancak, yıkım sırasında 8 katlı bina, iş makinesinin üstüne devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Operatör hayatını kaybetti

Ekipler, iş makinesi operatörünün cansız bedenine ulaştı.

3 işçi aranıyor

Enkaz altında kaldıkları belirlenen 3 işçinin kurtarılması için de çalışma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)