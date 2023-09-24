Hatay'da yıkım sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesi operatörü öldü

DHA
Hatay'da merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi’nde 8 katlı bir bina için yapılan incelemeler sonunda ağır hasarlı raporu verilerek yıkım kararı alındı.
Bina bugün alınan tedbirlerin ardından kontrollü olarak yıkılmaya başlandı.
Bina iş makinesinin üstüne devrildi
Ancak, yıkım sırasında 8 katlı bina, iş makinesinin üstüne devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Operatör hayatını kaybetti
Ekipler, iş makinesi operatörünün cansız bedenine ulaştı.
3 işçi aranıyor
Enkaz altında kaldıkları belirlenen 3 işçinin kurtarılması için de çalışma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)