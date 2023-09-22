Hatay'daki binanın yıkılma anı kamerada Deprem kenti Hatay'da yıkım çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda bir binanın kolonlarına zarar verilerek yıkıldığı an kameraya yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Türkiye 6 Şubat tarihinde felaketi yaşadı. 11 ili vuran deprem, on binlerce vatandaşımızı hayattan koparırken, kentlerde ağır yıkımlar yaşandı. Depremden bu yana yaralar sarılmaya devam ediliyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay'da yaşanmıştı. Yıkım işlemleri devam ediyor Enkaz kentte ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Çok katlı binalar dinamitle patlatma yöntemiyle yıkılırken, kat sayısı az olan binalar iş makinesiyle yıkılıyor. Kolonlarına zarar verilerek yıkıldı Defne ilçesi Odabaşı, Çekmece ve Sümerler Mahallesi’nde 3 bina, kolonlarına zarar verilerek yıkıldı. Binaların yerle bir olduğu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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