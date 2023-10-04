Hatay'daki Rönesans Rezidans'ın sorumluları tutuklandı: Depremzede yakınlarının acısı hafifledi Depremde yüzlerce mezar olan Rönesans Rezidans'ta haber alınamayan 52 kişinin aileleri, depremin üzerinden 8 ay geçmesine rağmen bekleyişlerini sürdürüyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il büyük yıkıma uğradı.

Yıkımdan en çok etkilenen şehirlerin başında Hatay geldi.

Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi’nde 2013 yılında tamamlandıktan sonra daireleri ‘Cennetten bir köşe’ sloganıyla satılan Rönesans Rezidans'ın A Bloğu depremde yıkıldı.

Yan tarafına yıkılan rezidansın enkazı altında yüzlerce kişi hayatını kaybetti, 52 kişinin ise izine depremden 8 ay geçmesine rağmen rastlanmadı.

Rönesans Rezidans'ın bulunduğu bölge ise enkazın her geçen gün kaldırılmasıyla tanınamaz hale geldi.

Sorumlular tutuklandı

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Rönesans Rezidansın mühendisi E.D., geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.

Sitenin müteahhidi ve yapı denetim sorumlusu daha önce tutuklanmıştı.

Depremzedelerin acıları hafifledi

Rönesans Rezidans’ta depreme yakalanan Mevlüde ve Mehmet Şükrü İncili’den haber alamayan yakınları, mühendisin tutuklanmasının kendilerini bir nebzede rahatlattığını söylediler.

"Kayıplarımız büyük, acılarımız büyük"

Yaklaşık bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan suçluların cezasını çekmesini istediğini belirten Sabiha incili, “Rönesans Rezindans’ta görümcem ve eşimin yeğeni kayıp, 7 ay geçti. Geçenlerde çok şükür mühendis de tutuklandı, güzel bir haber aldık. Bu bir nebze de olsa bizi biraz rahatlattı. Ama biz bu konuda sorumlu kimler varsa hepsinin ceza almasını istiyoruz. Acılarımız taze. Kendim bile söylerken inanmıyorum bunu söylediğime; insan cenazesini bile ister mi, bulunsun diye dua eder mi? Kayıplarımız büyük, acılarımız büyük. Cenazemizi bulmak bile o kadar mutlu edecek ki tarifi yok. En azından yattığı yeri bilip, gidip duamızı edip geri döneceğiz.” dedi.

"Diğer sorumluların da yakalanmasını istiyoruz"

Müteahhitten sonra mühendisin de tutuklanmasının kendilerini rahatlattığını belirten Mustafa Kemal İncili, “Kız kardeşim Mevlüde ve yeğenim Mehmet Şükrü İncili 7 ay geçmesine rağmen halen daha kayıp. Cenazelerine ulaşamadık. Bütün sorumluların yakalanmasını, ceza almasını istiyoruz. Bu konuda devletimizin bize yardımcı olmasını istiyoruz. Müteahhitten sonra mühendisin de yakalanması bizi mutlu etti. Diğer sorumluların da yakalanmasını istiyoruz. Acımız hala taze, acımız büyük.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)