Hatay'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
İHA

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde başarılı bir çalışmaya imza atıldı...

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu çerçevede Dörtyol ilçesinde bir aracı durdu.

1'İ KADIN 2 GÖZALTI

Araçta yapılan aramada 49,50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araçta bulunan A.A ve B.K isimli 1’i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLAR TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk olunan şahıslar mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Öznur Kaya
Editor