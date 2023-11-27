İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Hatay, şiddetli yağışa teslim oldu...
Özellikle İskenderun ilçesinde vatandaşlar, sağanak ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı.
İlçede akşam saatlerinde fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış, caddeleri göle çevirdi.
Sahil sular altında kaldı
Deprem sonrası yer yer 1 metreyi bulan çökmelerin yaşandığı İskenderun sahili, denizde dalgaların boyunun 5 metreyi bulmasıyla sular altında kaldı. Sular altında kalan bölgeye araç ve yaya girişine izin verilmiyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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