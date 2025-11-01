Hatay'ın iki aile arasında silahlı kavga: Yaralılar var Erzin ilçesinde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumu ağır olan 2 kişinin tedavisi sürüyor.

Hatay'ın Erzin ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde peş peşe silah sesleri duyuldu. İki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN Tarafların silahlarla birbirlerine ateş açması sonucu 7 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 YARALININ DURUMU AĞIR Yaralılar ambulanslarla Erzin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan iki kişinin tedavileri yoğun bakımda sürüyor. Polis ekipleri kavgaya karıştığı tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

