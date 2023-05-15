Hataylılar seçimin ardından tekrar memleketlerinden ayrılıyor Seçimler için Hatay’a dönen depremzedelerin oy verme işleminin ardından kentten ayrılmaya başlamasıyla Antakya Otogarı'nda, yoğunluk oluştu.

DHA

Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük yasa girdi.

Depremin ardından 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybederken binlerce vatandaşın evi ise hasar aldı.

Bunun ardından memleketlerini terk etmek zorunda kalan depremzede vatandaşlar kısa bir süreliğine memleketlerine döndü.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili seçimleri için memleketlerine dönen afetzedeler, kentlerde yoğunluk oluşturdu.

Yaşanan yıkımın en fazla olduğu Hatay'da ise oy verme işlemi, okul bahçelerine kurulan konteynerlerde yapıldı.

Depremzedeler dönüş yolunda

Depremde kenti terk eden depremzedeler de seçim nedeniyle geri döndü. Oylarını kullanan depremzedeler, il dışına çıkmak için Antakya Otogarı’nın yolunu tuttu.

Otobüse binmek için bekleyen depremzedeler, yoğunluk oluşturdu. Yakınlarıyla vedalaşıp, otobüslere binen depremzedeler, kentten ayrılmaya başladı.

"Oylarını kullandılar şimdi de geri gidiyorlar"

Eşi ve çocuğunu uğurlayan Ahmet Güzel, şu şekilde konuştu:

Depremde maalesef yakınlarımızı, sevdiklerimizi kaybettik. Eşim ve çocuğum hayatta ancak evimiz ağır hasarlı. Onları Antalya’ya göndermiştim. Seçim için buraya geldiler. Oylarını kullandılar şimdi de geri gidiyorlar.

"Dün oy kullanmak için geldik"

Melek Sevinç ise "Depremden sonra İstanbul’a gittik. Dün oy kullanmak için geldik. Oyumuzu kullandık, şimdi tekrar dönüyoruz. Hepimiz için hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.