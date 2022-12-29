Şehrin birçok noktasından İstanbul Havalimanı'na yolcu ulaştıran otobüslerde eşyaların yanı sıra bir çocuğun unutulması çalışanları şaşkına çevirdi.

İstanbul Havalimanı'na yolcu taşıyan otobüsler unutulan eşyalarla doluyor.

Kentin 51 farklı noktasından 11 hattan yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde kimi vatandaş çantasını kimisi ise özel eşyalarını almayı unutuyor.

Eşyalar, açılan kayıp eşya odasında bekletiliyor. Odada muhabbet kuşundan, müzik aletlerine kadar onlarca ürün bulunuyor.

DHA'nın aktarımına göre; 2022 yılında sisteme kaydedilen 11 bin 555 kayıp eşyadan 9 bin 464'ü sahiplerine teslim edildi.

"Kayıp eşyada 12 bin rakamına ulaştık"

Unutulan eşyalar için uygulanan sistem ile ilgili açıklamalarda bulunan Havaist kayıp eşya bürosu sorumlusu Davut Tuğlu, "Burada yolcularımızın kayıp eşyalarını teslim etmekle hükümlüyüz. 2022 yılı itibariyle bir yıl boyunca kayıp eşyada 12 bin rakamına ulaştık. Buda ayda bin adet eşya yapıyor. Kaptanlarımız seferin ardından araç içi denetimlerini yapar, bu esnada unutulan bir eşya varsa bunun fotoğrafını çeker bize iletir. Biz teslim aldığımız eşyayı sisteme girdikten sonra her semtin raflama sistemine eşyayı koyarız. Yolculara teslim etmek için eşyaları burada bekletiriz. Eşyaları yüzde 85 teslim etme oranımız var. Teslim alınamayan eşyaları bir süre sonra Darülaceze, belediyeler ve yardım kuruluşlarına bırakıyoruz." dedi.

Havalimanı otobüsünde 2022'de 12 bin eşya unutuldu VİDEO



"Çocuklarını otobüste unuttular"

Yaşadıkları en ilginç olayı anlatan Davut Tuğlu, "Havalimanı-Beylikdüzü hattımızda bir aile seyahat ediyor. Yan koltukta da çocukları uyuyordu. Uyuya kalan çift Beylikdüzü'ne geldiğinde otobüsten iniyor ama çocuklarını otobüste unutuyor. Kaptanımız otobüsü kontrol ettiğinde uyuyan bir çocuğa rastlıyor. Kaptanımız durumu fotoğraflayarak bize bildiriyor. Çocuk çok ağlıyordu. Kaptanımız çocuğu bize teslim etti ardından aile bize ulaştı. Bir süre sonra aile buraya gelerek çocuklarını teslim aldı bize çok teşekkür etti." dedi.

































