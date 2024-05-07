Haydarpaşa’da karaya oturan gemi kurtarıldı Haydarpaşa açıklarında karaya oturan Liberya bandıralı ‘Alexis’ isimli yük gemisi kurtarılarak açığa yüzdürüldü.

İHA

Ukrayna'dan Mısır'a giden Liberya bandıralı ‘Alexis’ isimli yük gemisi, Haydarpaşa açıklarında makine arızası nedeniyle sabah saatlerinde karaya oturmuştu.

Ekipler olay yerine gitti

Geminin kurtarılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kurtarma-6, Kurtarma-8, Kurtarma-18 römorkörleri, KEGM-4, KEGM-6 hızlı tahlisiye botları ile balık adamları olay yerine yönlendirildi.

Gemi kurtarıldı

Karaya oturan gemi, kurtarma ekiplerinin müdahalesi sonucunda kurtarıldı.

Kurtarılarak açığa yüzdürülen gemi, drone ile görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)