Bursa'da babasına ait daireyi soydu: Baba şikayette bulundu

İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde görüşmemiş bir olay yaşandı...
Ertuğrulgazi Mahallesi Marmaris Sokak’ta bulunan bir sitenin dairesinde 74 yaşındaki Halit Ö., dairesinin kapısını açtığında şoke oldu.
Dairenin içinde eşyalarının olmadığını 46 yaşındaki oğlu Ali Ö.’nün evde olduğunu fark etti.
Baba, oğlunu şikayet etti
Öfkelenen baba, eşyalarının nerede olduğunu sordu.
Oğlu eşyalarını sattığını söyleyince öfkelenen baba, polise şikayette bulundu.
Gözaltına alındı
Evdeki eşyaları satan Ali Ö. gözaltına alındı.
Polis hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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