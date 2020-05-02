Hemşirenin çantasını gasbedenler yakalandı

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Konya'da hastaneden çıkıp evine giden hemşire A.P.'nin (21) yanına çakmak isteme bahanesiyle yaklaşan ve kolundaki çantasını zorla alıp kaçan K.S. ve Suriyeli H.E.H. (15), polis ekiplerince yakal

Meram ilçesi Melihşah Mahallesi Fidanlı Sokak'ta, özel bir hastanede çalışan hemşire A.P., iş yerinden çıkıp yürüyerek evine gittiği sırada K.S.(17) ve H.E.H.(15) çakmak isteme bahanesiyle yanına yaklaştı. Ardından 2 kişi, genç hemşirenin kolundaki çantayı alıp kaçtı.

500 METRE İLERİDEKİ İNŞAATTA YAKALANDILAR

A.P.'nin ihbarının ardından verilen eşkal üzerinden çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, H.E.H.'yi olay yerine yaklaşık 500 metre ilerideki bir inşaatta saklandığı yerde çantayla birlikte yakaladı. H.E.H.'nin ifadesi doğrultusunda K.S. de evinde yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 2 kişi, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Soruşturma sürüyor.