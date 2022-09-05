Lunaparktaki dönen salıncak, metrelerce yüksekten düştü. Salıncakta bulunan 13 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Hindistan'ın Pencap eyaletine bağlı Mohali bölgesindeki bir lunaparkta, dün akşam saatlerinde, çocukların da bindiği dönen salıncak metrelerce yüksekten düştü.

Bir anda yere çakılan salıncakta bulunan 30 kişiden 13‘ü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 6. Etap Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Hidrolik telin kopmuş olabileceği belirtildi

İHA’nın haberine göre; olayın salıncakta bulunan hidrolik telin kopmasından kaynaklandığının tahmin edildiği bildirildi.

Olay anları kamerada

Sosyal medya paylaşılan görüntüde, dönen salıncağın yaklaşık 25 metre yükseklikten hızla düştüğü ve insanların korkuyla çığlık atıp kaçtığı görüldü.

Hindistan’da, lunaparktaki dönen salıncak yere çakıldı VİDEO

