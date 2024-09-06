Haber Merkezi
Hindistan uçağına bomba ihbarı yapıldı. Mumbai'den Almanya'nın Münih kentine giden Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, Erzurum'a acil iniş yaptı.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, son durumu TRT Haber'e aktardı.
HAVA SAHASI KAPATILDI
Vali Çiftçi, Erzurum hava sahasının uçuşlara kapatıldığını açıkladı.
Bomba uzmanlarının uçağa girdiğini ve uçakta arama yapıldığını söyleyen Çiftçi, "Havada bomba ihbarı yapınca Vistara Hava Yolu'na ait olan uçak ilk önce Ordu Havaalanı'na inmek istiyor. Fakat orada da bir tadilat çalışması olduğundan dolayı Trabzon'a yönlendiriyorlar. Orada da hava trafiği yoğun olduğundan dolayı Erzurum'a inişlerine izin veriliyor." açıklamasını yaptı.
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