Hollanda’da kürtaj önerdiler, Sivas'ta doğum yaptı

Hollanda'da yaşayan çifte, hamilelik kontrolü için gittikleri sırada bebeğin ölü olduğu söylendi. Doktorlara inanmayan çift, Sivas’ta gittikleri hastanede çocuklarını kucaklarına aldı.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam'da yaşayan Bulgaristan vatandaşı Miglena Tolumuva (26) ile Sivaslı Ahmet Turan Koç (47), 2021'de dini nikahla birlikte yaşamaya başladı.

Yaklaşık 8 ay sonra hamile kalan Tolumuva, Hollanda’da bir hastaneye gitti.

Buradaki tetkikler ve çekilen ultrason sonucunda çifte, bebeklerinin ölü olduğu ve kürtaj yapılması gerektiği iletildi.

Sivas’taki hastane ‘bebek sağlıklı’ dedi

Tereddüde düşen çift, yaptıkları araştırmayla Sivas’taki bir hastanede görev yapan Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Savaş Karakuş'a gelerek muayene oldu.

Muayene sonrası bebeğin sağlıklı olduğu görüldü.

Çift ara hamilelik sürecinde birkaç kez daha kontrol için Sivas'a geldi.

Normal doğum yaptı

Hamilelikte 9 ayın tamamlanmasıyla Sivas'a gelen Tolumuva, önceki gün normal doğuma alındı.

Çift, 3 kilo ağırlığında ve 51 santimetre boyunda 'İlayda Su' adını verdikleri kız bebeklerine kavuştu.

‘Detaylı muayene önemli’

Bazen ultrason muayenesinde bebeğin kalp atışı alınamadığı için ölmüş olabileceğinin değerlendirildiğini söyleyen doktor Karakuş, tespit için daha detaylı muayene gerektiğini dile getirdi.

Karakuş, “Miglena Hanım geçen yıl aralık ayında bize geldi. Hollanda’da gittiği doktor, çocuğun ölü olduğu söylemiş ve bunun üzerine eşi muayene için Türkiye veya Bulgaristan’a gitmeyi önermiş. Hastamızın Türkiye’yi tercih etmesi üzerine burada bana ulaştılar.

“Annemiz ve bebeğimiz gayet sağlıklı”

Hastamız bana geldiğinde gebeliğinin 8'inci haftasında olduğunu ve bebeğin de sağlıklı olduğunu belirledik. Hastamızın aralıklarla takibini yaptık. Hollanda'da geçen hamileliğin ardından Türkiye’ye gelerek burada doğum yapmaya karar verdiler. 35 haftalıkken sancılarının başlamasıyla annemize sağlıklı doğum yaptırdık. Annemiz ve bebeğimiz gayet sağlıklı. Çiftimiz memnun, dolayısıyla biz de memnunuz.” diye konuştu.

“Kürtaj için bana gün verdiler”

Hollanda'da kontrole gittiğinde bebeğinin öldüğünün kendisine söylendiğini iddia eden Miglena Tolumuva, “Hollanda’da hamile olduğum dönemin başında bir hafta arayla iki kez ultrasona girdim. Ancak her seferinde çocuğumun ölü olduğunu söylediler. Kürtaj için bana gün verdiler. Bizimle çok fazla ilgilenmediler. Eşim sonuca güvenmeyerek Bulgaristan'da veya Türkiye'de bir hastaneye gitmek istedi. Bulgaristan'da ve Türkiye'de doktor araştırmaları yaptık. Sonuç olarak bize önerilen Savaş Bey ile görüşmek için Türkiye'ye geldik. Muayeneye geldiğimizde doktorumuz çocuğumun ve benim çok iyi olduğunu söyledi. Sonrasında Hollanda’dan tekrar doğum için buraya geldim. Bebeğim çok sağlıklı, çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.

“Birkaç araştırmadan sonra Türkiye’ye geldik”

Baba Ahmet Turan Koç ise “Hollanda’da eşim 1 aylık hamileyken hastaneye götürdüğümüzde bebeğe 'ölü' dediler. 1 ay sonra tekrar gittik hastaneye ve yine çocuğumuzun ölü olduğunu söyleyerek çocuğun anne karnında büyümediğini ifade ettiler. Söylediklerine güvenemedim ve Türkiye ve Bulgaristan'da kontrol ettirmek istedik. Birkaç araştırmadan sonra Türkiye’ye geldik. Burada bebeğimizin sağlıklı olduğunu öğrendik. Çocuğumuz şu an kucağımızda. Şu an gayet iyi ve mutluyuz. Bir ay daha kontroller için buradayız. Daha sonra Hollanda’ya geri döneceğiz.” dedi.