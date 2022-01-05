İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk hakkında soruşturma açıldı

Bir AVM’de park meselesi yüzünden tartıştığı sürücüyü darbeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk hakkında soruşturma başlatıldı.

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da bir alışveriş merkezine (AVM) gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, otomobilini park etmek için bir süre yol kenarında bekledi.

Öztürk, bu sırada alışveriş merkezinin otoparkından çıkan Vedat Sevimli ile sözlü tartışmaya girdi.

KENDİ ARACINDAN İNDİ, OTOMOBİLE DOĞRU YÜRÜDÜ

Otomobilinden inen Vedat Sevimli, İlker Öztürk’ün kullandığı otomobile doğru yürüdü.

İkili arasındaki tartışma burada da devam etti.

İBB Gençlik Spor Müdürü İlker Öztürk'ten silahlı darp VİDEO

TABANCASIYLA KAFASINA DEFALARCA VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine İlker Öztürk, elinde tabancasıyla otomobilinden indi. Çevredeki vatandaşlar Öztürk’ün elindeki tabancayı almak istedi.

Ancak Öztürk, tabancasının kabzasıyla tartıştığı Vedat Sevimli'nin başına defalarca vurdu.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ YAKALADI

Olay yerine gelen güvenlik görevlileri ile de tartışan Öztürk, bir süre sonra kendi otomobiline binerek olay yerinden kaçmak istedi.

İBB Gençlik ve Spor Müdürü Öztürk, güvenlik görevlileri tarafından alışveriş merkezinden çıkamadan yakalandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olayın ardından savcılığa giderek şikayetçi olan Vedat Sevimli, İlker Öztürk’ün başına silah dayayarak tetiği çektiğini, ancak silahın ateş almadığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Savcılık, yapılan şikayet ve görüntüler üzerine soruşturma başlattı.