İBB, işçi kadınları kamyonet kasasında taşıdı: Sürücü o anları kaydederek tepki gösterdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi peyzaj çalışmalarında görevli kadınların kamyonetle taşındığı anlar gündem oldu. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaş, "Analara verilen saygı bu yazıklar olsun" dedi.

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İHA

İstanbul trafiğinde ilginç bir olay yaşandı.

Küçükçekmece E-5'te dün bir sürücü tarafından kaydedilen görüntüler, sosyal medyada gündem olunca tepki çekti.

İBB çalışanları olduğu ortaya çıktı

İddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'nin trafikte yaptığı peyzaj çalışmalarına işçi olarak çalışan kadınlar, kamyonet kasasında karga tulumba taşındı.

Trafikte seyreden bir sürücünün çektiği görüntüde, sürücünün, ön koltuktaki bir kadına ‘Büyükşehir belediye çalışanı mısınız?’ sorusunu yöneltirken ‘evet’ yanıtını aldığı duyuldu.

"Hayvan bile böyle taşınmaz"

Kamyonetin kasasında oturan kadınların görüntüsü dikkat çekerken o anları görüntüleyen sürücünün, “Kadınlara verilen değer bu mu, kamyonette taşınıyor. Hangi firma hangi şirket olduğu hiç önemli değil, yazık, hiç olacak iş mi? Hayvan bile böyle taşınmaz, olacak iş değil. Bu mu kadına, analara bizim saygımız, analara verilen saygı bu yazıklar olsun.” diyerek duruma tepki gösterdiği duyuldu.

Kadınların sorumsuzca bu şekilde taşındığı anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)