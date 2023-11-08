İBB Meclis Üyesi'nin Düzce'de karıştığı kazada 1 kişi öldü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Nadir Ataman'ın bulunduğu otomobilin Düzce'de karıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

İHA

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişi Paşakonağı mevkisinde İstanbul'dan Ankara'ya seyir halinde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Süleyman Nadir Ataman'ı taşıyan Adem O. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir şahsa çarparak yolun ortasında durdu.

Bu esnada aynı güzergahta seyir halinde olan Oktay K. yönetimindeki yolcu otobüsü, Ataman'ı taşıyan otomobile arkadan çarptı.

1 ölü 3 yaralı

Çarpışmanın etkisi ile otomobilin çarptığı şahıs da sürüklenerek feci şekilde olay yerinde hayatını kaybederken otomobil paramparça oldu.

Kaza sonrası bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Süleyman Nadir Ataman, araç sürücüsü Adem O. ve araçta yolcu olarak bulunan Turgut K. ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Cansız bedeni parçalandı

Yolun karşısına geçmeye çalışan şahsın parçalanan cesedi morga kaldırıldı.

Kaza sebebi ile kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Ataman'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)