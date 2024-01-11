İBB personeli ile Beyoğlu Belediyesi çalışanı arasında ters baktın kavgası: Bıçakla saldırdı Sabah saatlerinde iki işçi arasında çıkan neden ters baktın tartışmasında Beyoğlu Belediyesi temizlik personeli, sırtından bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

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İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Kemerburgaz'da bulunan tesisinde cinayet işlendi.

Arıtma tesisinde dün saat 11.30 sıralarında yaşanan olayda, İBB personeli Erdal Y. ile Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Serdal Karaçepe arasında tansiyon yükseldi.

Nedeni ise “Neden ters ters bakıyorsun?” tartışması. Olayın büyümesiyle tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçakla yaraladı

Kavgada bıçak çeken Erdal Y., Karaçepe’yi sırtından bıçakladı.

Bıçaklama sonucu kanlar içerisinde kalan Karaçepe yere düştü. Ağır yaralanan adam için tesis çalışanları, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe yerleşkesinde bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Hemen ameliyata alınan Serdal Karaçepe, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Gözaltına alındı

Olayın ardından polis ekipleri, katil zanlısı Erdal Y.‘yi olayda kullandığı bıçağa da el koyarak gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Erdal Y.'nin ifadesinde, aralarında önceden husumet olduğu ve tesiste denk gelince ters bakma yüzünden tartışma çıktığını ve kavga sonucu bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı

Emniyette işlemleri tamamlanarak “kasten öldürme” suçundan adli işlem yapılan Erdal Y., adliyeye sevk edildi.

Öte yandan katil zanlısı Erdal Y.’nin, “uyuşturucu madde kullanmak” gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)