İBB ve Üsküdar zabıtaları arasında gerginlik

Mülkiyeti Üsküdar Belediyesi’ne ait olan otoparkta hak iddia eden İBB, alana gönderdiği zabıta ekibiyle otoparkı farklı proje alanı için kullanacağı gerekçesiyle boşalttı.

İstanbul Üsküdar'da bulunan Salacak sahilinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Üsküdar zabıtaları arasında 'otopark boşaltma' gerginliği yaşandı.

Üsküdar Salacak sahilinde bulunan ve mülkiyeti Üsküdar Belediyesi’ne ait olan otopark alanı İSPARK’a kiralanmış, belirli dönemlerde ise etkinlik alanı olarak kullanılmıştı.

İBB ise herhangi bir yazılı bildirim göndermeden başka bir proje için kullanacağını belirterek alanda hak iddia etti. Sabahın erken saatlerinde çok sayıda İBB zabıta ekibi, otoparka gelerek alanı boşalttı.

Yumruk yumruğa kavga

Olayın ardından İBB zabıtaları, Üsküdar zabıtalarına yumruklarla saldırıp, biber gazı sıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda çevik kuvvet polisi çıkan arbedeyi önlerken çevrede güvenlik önlemi alındı.

"Proje sunmadan bilgi vermeden boşalttılar"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, "Yaşanmasını istemediğimiz durumlar meydana geldi. Üsküdar nüfus itibariyle İstanbul’un en yoğun nüfusunu barındıran aynı zamanda günde 1,5 milyon insanın hareketli olarak kullandığı bir ilçe. Biz bu alanı İBB’ye otopark olarak devrettik. Yıllardır da işletilen bir alandı. Onun haricinde aynı zamanda resmi dönemlerde tören alanı olarak da kullanılıyordu. Bize İBB tarafından herhangi bir proje sunulmadan bir bilgi verilmeden İBB burayı otopark olarak boşalttı.

"Burayı şantiye gibi görmek istemiyoruz"

Farklı bir proje yapmayı düşündüğünü sadece sözlü olarak öğrendik. Tesisimiz hemen yan tarafında Nevmekan ve Hanım Sultanlar Müzemizin olduğu bir alan. Kullanım yetkisi zaten Üsküdar Belediyesi’nde. Biz burayı İBB’ye otopark kullanımı için verdik. Malum İstanbul’un büyük sorunlarından biri otopark problemi. İnsanlar buraya aracını bırakıp, işlerini hallediyor. Bu nedenle amacı doğrultusunda kullanılmasını istiyoruz. Biz burada şantiye görmek istemiyoruz. Daha doğrusu ne yapılacağını da bilmiyoruz.” diye konuştu.

İBB ve Üsküdar zabıtaları arasında gerginlik ViDEO

Üsküdar Belediyesi'nden açıklama

Yaşanan arbedenin ardından Üsküdar Belediyesi, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Biber gazıyla saldıran İBB’yi kınıyoruz"

Belediyenin açıklaması şu şekilde:

"Hak var, hukuk var! Hiçbir tapunuz, yasal hakkınız, izniniz, başvurunuz olmadan, sadece canınız istiyor diye Üsküdarlılar’ın resmi tören alanını, alanımızı kapatamaz asırlık ağaçlarımızı şantiye içinde bırakamazsınız! Ekiplerimize BİBER GAZIYLA SALDIRAN İBB’yi kınıyoruz!"